Индонезия намерена развивать связи с Индией в области сельского хозяйства

Давос, Швейцария, , 13:23 — REGNUM Министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил о намерении развивать сотрудничество с индийским штатом Андхра-Прадеш, сообщает Antaranews.

В рамках диалога, связанного с натуральным сельским хозяйством (Zero Budget Natural Farming/ZBNF) в Давосе, индонезийский министр провел видеоконференцию с главой индийского штата Андхра-Прадеш Нада Чандрабабу Найду.

«В следующем месяце мы отправим представителей шести индонезийский районов в Андхра-Прадеш для обучения», — заявил министр Индонезии.

Правительство штата Андхра-Прадеша осуществляет программу натурального сельского хозяйства с 2016 года. Тогда в ней приняли участие 40 тыс. индийских фермеров. Это число выросло до 523 тыс. в 2018 году.

«Мы хотим сократить использование химических удобрений в Индонезии, потому что они оказывают негативное воздействие на здоровье, а фермеры несут высокие расходы», — подчеркнул Лухут Бинсар Панджаитан.

ZBNF — программа, которая удерживает фермеров от использования химических веществ в сельскохозяйственной деятельности, применяя «агроэкологический» подход.