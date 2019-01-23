В Кремле прокомментировали предложение ввести соцнормы энергопотребления

Москва, , 13:15 — REGNUM В настоящее время идет экспертное обсуждение идеи введения в России социальных норм потребления электроэнергии для населения, заявил 23 января журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сначала нужно дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров», — заявил Песков, добавив, что со стороны Кремля «пока нечего сказать по этой теме».

Напомним, ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что министерство экономического развития РФ предложило ввести социальные нормы потребления электричества и отменить льготные тарифы на электроплиты.

Читайте подробнее: В России могут отменить льготы владельцам электроплит

А также: «Дьявол прячется в мелочах»: об отмене льгот на электричество