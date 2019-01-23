Льготники Тувы будут получать пособия независимо от сроков выхода на пенсию

Кызыл, , 13:08 — REGNUM В Туве принято решение не увязывать ежемесячные социальные выплаты ряду категорий льготников с повышением пенсионного возраста. Правительство республики одобрило соответствующее постановление сегодня, 23 января.

По данным регионального министерства труда и социальной политики, ранее эти пособия назначались с момента выхода человека на пенсию. В приравненной к Крайнему Северу Туве мужчины выходили на пенсию с 55 лет, женщины — с 50.

С повышением пенсионного возраста с 2019 года получатели этих льгот лишились бы права на них. Однако глава региона Шолбан Кара-оол решил сохранить прежний порядок назначения социальных выплат. Речь идёт о ветеранах труда, реабилитированных лицах, тружениках тыла, лицах, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также членах их семей. Право на льготу у них будет возникать, как и раньше: с 55 лет у мужчин и с 50 у женщин, независимо от того, когда они по новому закону выйдут на пенсию.

Размер ежемесячных выплат варьируется от 395 до 945 рублей на человека в зависимости от категории льготника. В частности, эта льгота включает компенсацию части расходов на оплату коммунальных услуг, приобретение угля и дров, лекарств по рецепту, на проезд общественным транспортом и так далее.

В настоящее врем в Туве эти пособия получают 13 303 человека. Ежегодно на них расходуется около 120−130 млн рублей из республиканского бюджета.

Добавим, данное решение Кара-оол назвал «важным и актуальным для старшего поколения».

«Я считаю, мои земляки, все, кто живет в нашем суровом климате, в непростых условиях экономических заслуживают такого отношения», — прокомментировал он на своей странице в соцсети.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы. Общеустановленный пенсионный возраст теперь составляет 65 лет для мужчин и 60 — для женщин. Ранее мужчины выходили на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: переходный период продлится 10 лет.

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