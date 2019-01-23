Справедливая Россия предотвратила революцию внутри ярославского отделения

Ярославль, , 13:07 — REGNUM Политический совет ярославского регионального отделения «Справедливой России» принял решение об исключении из состава партии Анатолия Рыкова. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ярославского отделения Анатолий Каширин, «за действия, наносящие вред политическим интересам партии и дискредитирующие партию».

«Два года назад мы приняли Анатолия Рыкова в партию, а он решил революцию внутри провести», — прокомментировал ситуацию Анатолий Каширин.

Подобной оценки регионального руководства удостоились публичные заявления Рыкова о необходимости смены руководства партии в Ярославской области

В декабре 2018 года Анатолий Рыков обратился с критическим письмом на имя Сергея Миронова.

«…Ярославское региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» является наиболее слабым звеном среди оппозиционных партий, представленных нашем регионе, не имеет собственного политического лица, не пользуется должным авторитетом среди населения», — говорится в письме.

Одной из причин такого положения дел Рыков считает непонятную систему распределения партийных средств:

«Какая-либо деятельность местных отделений, по существу, не ведётся (за редким исключением). Те мероприятия социальной направленности, которые проводились, были организованы рядовыми членами партии, по их инициативе, и, фактически, за их счёт. К сожалению, к проведению данных мероприятий руководящие кадры Ярославского РО ПП «Справедливая Россия» отношения не имеют.»

Анатолий Рыков потребовал провести проверку финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения и высказался за смену руководства партии в Ярославской области накануне региональной партийной конференции.

Руководитель партии обещал разобраться.

«Благодарю Вас за обращение и присланную информацию. Я счел необходимым передать Ваше письмо руководителю Аппарата партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ И.В. Петеляевой со своим сопроводительным текстом: «Прошу тщательно разобраться в ситуации». В настоящее время Ваше обращение находится в работе», — говорится в ответном письме Сергея Миронова.

Однако 18 января региональный Совет «Справедливой России» рассмотрел вопрос «О деятельности члена партии А. Е. Рыкова» и принял решение об его исключении из числа членов партии.