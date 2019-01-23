Депутатов Екатеринбурга принуждают отчитываться за спецтраты ежемесячно

Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM Депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) отправили на доработку вопрос о вводе ежемесячной отчетности за расходование своей компенсационной выплаты в 50 тысяч рублей. Решениё принято на заседании комиссии по местному самоуправлению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В данный момент депутат имеет право тратить компенсацию на строго определённые виды деятельности, прописанные в нормативных документах думы. Но нынешние отчёты парламентарии составляют раз в полгода, и форма их очень размыта, признал глава комиссии Алексей Вихарев. По мнению избранника, стоит ввести ежемесячный отчёт с возможным прикладыванием чеков или подробных финансовых таблиц. На данный момент вызывает вопросы траты депутатов на авиабилеты в бизнес-классе и услуги по обеспечению интернет, добавил Вихарев.

Депутаты Михаил Матвеев и Сергей Шадрин призвали разобраться, как относиться к получаемой компенсации: как к деньгам из бюджета или же как к доходу? Также парламентариев не устроил ряд юридических формулировок в новой отчётности: в частности, их не устроил вопрос, что полагать под «иными тратами», за которые тоже нужно отчитываться.

В целом же меру за исключением пары депутатов поддержали все присутствующие. Теперь новую форму отчётности направят в прокуратуру и юридический департамент ЕГД, после этого инициатива будет согласована с депутатами, после чего её снова рассмотрят в комиссии.

Напомним, в декабре 2018 года гордума Екатеринбурга прославилась на всю Россию после сорванного повышения зарплат в мэрии города. Уже практически принятое депутатами решение получило негативную оценку в федеральном генсовете «Единой России», а после этого — и от свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Депутаты были вынуждены ограничиться индексацией зарплат в администрации на 4%.

Читайте ранее в этом сюжете: Дума Екатеринбурга пересмотрела своё решение о повышении зарплаты мэру