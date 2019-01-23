В Литве могут запретить праздновать День Победы

Вильнюс, , 12:49 — REGNUM

В литовском парламенте проходит обсуждение закона «о запрете пропаганды коммунизма» в общественных местах и с помощью общественных объектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 января. В настоящий момент законопроект находится на стадии рассмотрения в комитете исторической памяти, однако по утверждению инициаторов закона, консерваторов Аудронюса Ажубалиса и Лауринаса Кащюнаса, «лёд тронулся», а инициатива активно пробивает дорогу в повестку парламента.

Проект направлен на «десоветизацию» Литвы. Согласно нему, пропагандой коммунизма, например, будут считаться памятники классику литовской литературы Саломеи Нерис, запрещать называть её именем школы или улицы, которые в настоящий момент есть по всей Литве. Под определение «пропаганды коммунизма» также попадёт День Победы, а санкций могут дождаться те, кто 9 мая ежегодно приходит к местам захоронений советских солдат и мемориалам с вечным огнём. Это десятки тысяч людей по всей Литве.

Ранее против такой инициативы выступало министерство культуры Литвы, которое направило в канцелярию правительства пояснительную записку, в которой говорилось, что в Литве уже существует закон, который запрещает демонстрацию и распространение нацистских и коммунистических символов. Такое объяснение возмутило Кащюнаса и Ажубалиса, которые написали в правительство своё обращение.

«Но не запрещено пропагандировать коммунизм или другую тоталитарную идеологию или строй. Увековечивать в общественных местах лица, организации, даты или события, которые связаны с коммунизмом или иной тоталитарной идеологией или строем», — говорилось в обращении консерваторов к премьеру и правительству.

В декабре 2018 года прошлый министр культуры была отправлена в отставку, в связи с чем консерваторы сегодня выражают уверенность, что новый глава министерства пойдёт им на встречу.

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