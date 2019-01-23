В Екатеринбурге суд продлил арест политтехнологу Устинову

Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM В Екатеринбурге политтехнолог Александр Устинов пробудет в СИЗО минимум до 25 мая. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд, пишет Накануне.Ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, он был задержан в конце ноября. Следствие заподозрило его в мошенничестве. По данным следственных органов, он мог действовать в составе группы лиц.

Александр Устинов известен тем, что владеет несколькими телеграм-каналами и сайтами. На его ресурсах выходили в том числе и нелицеприятные материалы. Героями публикаций были известные политики и бизнесмены.