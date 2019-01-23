Европейский и Африканский союзы готовы к сотрудничеству с лидером ДР Конго

Брюссель, , 12:50 — REGNUM 22 января представители Европейского и Африканского союзов заявили о своей готовности к сотрудничеству с новым президентом Демократической Республики Конго (ДРК) Феликсом Чисекеди. Также они согласились признать результаты выборов, несмотря на апелляцию оппозиционера Мартина Фаюлу, сообщает Daily Monitor Uganda.

Диалог между представителями Европейского и Африканского союзов произошел в Брюсселе.

Глава совета безопасности Африканского союза Смайл Чергуи заявил, что его организация «готова работать с президентом Чисекеди». Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Брюссель «принял во внимание» официальные результаты выборов и упоминала Чисекеди как «нового президента».

«Основная задача нового президента — коренные изменения в некоторых сферах: на фронтах безопасности, а также на социальном, экономическом и правительственном фронтах», — добавила Могерини.