Министры иностранных дел ЕС обсудили прошедшие выборы в ДР Конго

Киншаса, , 12:44 — REGNUM Министры иностранных дел Европейского Союза совместно с представителями Африканского Союза встретились 22 января в Брюсселе для обсуждения итогов президентских выборов, прошедших в ДРК (Демократическая Республика Конго). После того, как Феликс Чисекеди Чиломбо 30 декабря 2018 года победил на выборах президента, результаты были одобрены Конституционным судом страны. В свою очередь Африканский Cоюз принял решение отменить встречу глав государств в Киншасе в связи с подозрениями в фальсификации выборов. Свои подозрения в правдивости прошедшей президентской гонки высказали как граждане ДРК, так и главы ЕС, в связи с чем была созвана встреча по обсуждению данного вопроса.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, перед тем как выдвигать совместную позицию по проблеме, министры Европейского союза намереваются сначала встретиться с лидерами африканских стран. По просьбе представителей Франции и Бельгии, Европейский союз поддержал решение Африканского союза призвать власти ДРК отложить объявление окончательных результатов президентских выборов.

Мартин Файулу, потерпевший поражение на президентских выборах, заявил о том, что победил на выборах, однако, как утверждает кандидат, его голоса были «украдены», в связи с чем он обратился с просьбой к международному сообществу не признавать итоги выборов.

Лидеры таких африканских стран, как ЮАР (Южноафриканская Республика), Кения, Танзания и Бурунди, уже поздравили Феликса Чисекеди с победой.