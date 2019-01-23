В Минобороны назвали дальность ракеты 9М729

Москва, , 12:33 — REGNUM Максимальная дальность полёта ракеты 9М729 соответствует условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 23 января сообщил журналистам начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России Михаил Матвеевский.

Он пояснил, что 9М729 является модернизированной версией ракеты 9М728. Наибольшая дальность новой ракеты стала меньше на десять км и составляет 480 км. Это значение соответствует условиям договора.

Указанная дальность полета ракеты 9М729 была подтверждена в ходе стратегических командно-штабных учений «Запад-2017», отметил Матвеевский.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Вашингтон призвал Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать её. США обвиняют Россию в нарушении положений ДРСМД, называя это поводом выйти из договора.

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