Южная Корея разрабатывает новую систему обнаружения для войск ПВО

Сеул, , 12:59 — REGNUM Министерство обороны Республики Корея начало опытное производство новых систем управления комплексами ПВО и обнаружения летательных аппаратов противника. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление ведомства.

В декабре с конгломератом Hanwha был подписан контракт на производство 12 комплексов обнаружения и управления системами ПВО С2А общей стоимостью 29 млн долларов. В случае успешного прохождения испытаний, будут заказаны дополнительные партии систем, подчеркнули в министерстве обороны. Разработка С2А велась с 2011 года.

Новые комплексы позволят существенно сократить время, необходимое для захвата цели и наведения ракет ПВО. Сейчас этот процесс занимает 3 минуты, в то время как С2А достаточно лишь 30 секунд. Кроме того, системы способны определять в автоматическом режиме нахождение цели и немедленно передавать информацию о ней. В целом, министерство обороны рассчитывает, что принятие на вооружение С2А позволит существенно увеличить боевые возможности войск ПВО.