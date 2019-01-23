Южная Корея проведёт исследование дорог в КНДР в случае ослабления санкций

Сеул, , 13:38 — REGNUM Правительство Республики Корея стремится добиться исключения из санкций Совета Безопасности ООН, чтобы провести исследование автомобильных дорог в Северной Корее в рамках проекта двустороннего инфраструктурного сотрудничества. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства объединения.

В частности, речь идёт о маршруте «Тонхэ» на востоке страны. Полноценное исследование состояния дорожного полотна невозможно без ввоза в КНДР аппаратуры, запрещённой резолюциями Совета Безопасности. В декабре прошлого года аналогичные мероприятия уже были проведены на двух железнодорожных маршрутах и одном автомобильном — тогда комитет по санкциям против КНДР дал своё разрешение. В данный момент в ООН идёт подготовительная работа, чтобы добиться аналогичных исключений из санкционного режима. Отмечается, что действия Южной Кореи были согласованы с США.

В случае, если усилия южнокорейского правительства увенчаются успехом, с Пхеньяном будет согласован план исследовательских мероприятий. В перспективе это позволит подготовить проект модернизации дорожного полотна и соединить дороги двух стран.