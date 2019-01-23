Совет Европы: кто станет следующим «мальчиком для битья»?

Москва, , 12:28 — REGNUM Кризис в Совете Европы действительно начался, но это не бюджетный, а политический кризис, и после вероятного выхода России из этой организации роль «мальчика для битья» перейдет к одну из других участников, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 января, комментируя заявления генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о «кризисной ситуации» после отказа российских парламентариев участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщалось ранее, Ягланд заявил, что лишение прав российской делегации «не способствовало улучшению ситуации с правами человека в России», зато «спровоцировало кризис внутри организации», а отказ российской делегации участвовать в работе ПАСЕ и выплачивать взносы создает необходимость пересмотра бюджета организации.

«Мысли депутатов ПАСЕ, за исключением немногих здравомыслящих, сегодня объяты возмущением по поводу того, «как это Россия посмела…». Мысли представителей правительств в Совете Европы и аппарата СЕ заняты преимущественно поиском финансовых, кадровых и организационных решений в связи с констатированным генсеком СЕ кризисом в организации.

Между тем, стоило бы подумать о политической стороне дела, о судьбе самого Совета Европы, о будущем отдельных его членов после выхода нашей страны из этой организации — надеюсь, что скоро этот выход станет состоявшимся фактом.

Кто станет следующим «мальчиком для битья», кому уготована роль «недотягивающего до высоких стандартов», «неправильного», «недемократичного»? Казахстан, напомню, удовлетворился статусом наблюдателя при СЕ — к нему не придерёшься. Белоруссия в силу своей независимой внутренней политики вообще давно оказалась вне этой организации. Так кому же тогда — Украине? Армении и Азербайджану? Венгрии? Молдавии? Турции? Латвии, Литве и Эстонии?

Все эти страны так или иначе смогут удовлетворить интерес ПАСЕ и СЕ к менторству. Но большинство из них такого отношения, которое терпели мы до 2014 года, не потерпит.

Кризис в Совете Европы действительно начался, но это кризис не бюджетный, а политический. Очень хотелось бы, что наше государственное руководство не пошло на попятную и не лишило бы нас удовольствия понаблюдать за его развитием», — отметил Михаил Демурин.