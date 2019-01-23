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Оппозиция в Сенате Пакистана недовольна расследованием убийства в Сахивале

Политика

Оппозиционеры назвали расследование Объединённой команды следователей «пылью в глаза»

Исламабад, 23 января 2019, 18:38 — REGNUM  22 января в Сенате Пакистана состоялось обсуждение инцидента с Сахивале (провинция Панджаб).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, оппозиционные сенаторы, в частности, от Пакистанской народной партии выразили недовольство тем, как продвигается расследование убийства. По мнению оппозиционеров, в частности, Шерри Рехмана, формирование Объединённой команды следователей по Сахивальскому делу — это попытка «пустить пыль в глаза народу». В этом случае, когда свидетелями произошедшего стали десятки очевидцев, правительству не удастся уйти от ответственности, подытожили в Сенате.

Сенаторы осудили действия правительства провинции Панджаб, где произошло громкое убийство. Подозрения оппозиции также вызвала крайняя непоследовательность правоохранительных органов, которые в начале объявили о ликвидации группы террористов, а позже взялись за расследование «случайного убийства».

19 января на трассе возле города Сахивал сотрудники антитеррористической службы расстреляли автомобиль, предположив, что в нем едут террористы. Глава семейства, его супруга и их 13-летняя дочь были убиты на месте.

Днем 22 января поступило сообщение об аресте четырех подозреваемых военных.

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Зарубежная хроника
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