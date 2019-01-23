Среда, 23 Января 2019 года
14:00:22 МСК

Премьер-министр Пакистана: благодаря туризму не придётся занимать

Политика

Имран Хан поделился своим видением с пакистанскими экспатами в Катаре

Исламабад, 23 января 2019, 14:00 — REGNUM  22 января премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил перед соотечественниками, работающими в Катаре, представив им своё видение будущего страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, во время своего выступления на стадионе в Дохе Имран Хан заявил, что скоро, благодаря развитию туризма, Пакистану больше не придётся полагаться на зарубежные займы. Премьер привёл пример Малайзии, которая ежегодно получает 26 миллиардов долларов благодаря туризму, а также Турции, которая таким же образом зарабатывает 40 миллиардов.

По словам Имрана Хана, в Пакистане иностранных туристов могут привлечь прекрасные горные виды, древние города, такие как Лахор и Карачи, а также археологические памятники Мохенджо-Даро. Кроме того, по словам пакистанского премьера, исламская республика может стать популярным местом паломничества, так как именно здесь расположены важнейшие сикхские, буддистские и индуистские святыни.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить