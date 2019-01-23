Премьер-министр Пакистана: благодаря туризму не придётся занимать

Исламабад, , 14:00 — REGNUM 22 января премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил перед соотечественниками, работающими в Катаре, представив им своё видение будущего страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, во время своего выступления на стадионе в Дохе Имран Хан заявил, что скоро, благодаря развитию туризма, Пакистану больше не придётся полагаться на зарубежные займы. Премьер привёл пример Малайзии, которая ежегодно получает 26 миллиардов долларов благодаря туризму, а также Турции, которая таким же образом зарабатывает 40 миллиардов.

По словам Имрана Хана, в Пакистане иностранных туристов могут привлечь прекрасные горные виды, древние города, такие как Лахор и Карачи, а также археологические памятники Мохенджо-Даро. Кроме того, по словам пакистанского премьера, исламская республика может стать популярным местом паломничества, так как именно здесь расположены важнейшие сикхские, буддистские и индуистские святыни.