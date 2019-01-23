ОАЭ и Пакистан подписали соглашение о кредите в $3 млрд

Исламабад, , 12:24 — REGNUM 22 января Пакистан и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашение о представлении Пакистану кредита на сумму три миллиарда долларов.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, соглашение о займе подписали управляющий Госбанком Пакистана (Центробанк) Тарик Баджва и директор Фонда Развития Абу-Даби. Сумма будет переведена Госбанку Пакистана в три транша, первый из которых ожидается через неделю.

Ранее сообщалось о том, что Исламабад и Абу-Даби договорились о кредите для спасения экономики Пакистана от кризиса дефицита платёжного баланса. Ранее схожий кредит Пакистану предоставила Саудовская Аравия.