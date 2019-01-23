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ОАЭ и Пакистан подписали соглашение о кредите в $3 млрд

Политика

Первый транш ожидается через неделю

Исламабад, 23 января 2019, 12:24 — REGNUM  22 января Пакистан и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашение о представлении Пакистану кредита на сумму три миллиарда долларов.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, соглашение о займе подписали управляющий Госбанком Пакистана (Центробанк) Тарик Баджва и директор Фонда Развития Абу-Даби. Сумма будет переведена Госбанку Пакистана в три транша, первый из которых ожидается через неделю.

Ранее сообщалось о том, что Исламабад и Абу-Даби договорились о кредите для спасения экономики Пакистана от кризиса дефицита платёжного баланса. Ранее схожий кредит Пакистану предоставила Саудовская Аравия.

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Зарубежная хроника
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