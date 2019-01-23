Беглова просят ответить, что будет с метро после разрыва с «Метростроем»

Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина обратилась к временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой сообщить, как отразится расторжение контрактов с ОАО «Метрострой» на сроках введения в эксплуатацию новых станций.

Напомним, Смольный 21 января заявил, что в одностороннем порядке прекращает отношения с «Метростроем», который был генподрядчиком по строительству городской подземки. Уведомления о расторжении трех госконтрактов уже направлены в адрес компании, аналогичный документ по четвертому контракту власти обещают направить в ближайшие дни и через 10 дней начать поиск новых подрядчиков для достройки начатых объектов метро.

В свою очередь, «Метрострой» уже заявил, что в создавшейся ситуации виноват заказчик, сообщил, что будет оспаривать разрыв контрактов в суде и предупредил, что остановка работы под землей может привести к самым тяжелым последствиям.

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В своем обращении Марина Шишкина просит предоставить информацию о том, как прогнозировались последствия решения о расторжении контрактов с «Метростроем», и напоминает о том, что в Москве метро строится несравнимо больше и быстрее, в то время как в Петербурге сроки ввода новых станций постоянно срываются.

«Проблема не в том, сможет ли Петербург «догнать и перегнать» Москву в этом вопросе, а в том, сможет ли город после разрыва сотрудничества с ОАО «Метрострой» выполнить взятые на себя ранее обязательства и гарантировать, что сроки открытия немногочисленных новых станций вновь не будут перенесены», — подчеркивает Марина Шишкина.

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