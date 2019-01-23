Адвокаты Нетаньяху просят не публиковать итоги расследования до выборов

Иерусалим, , 18:47 — REGNUM В министерстве юстиции Израиля состоялась встреча адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с юридическим советником правительства страны Авихаем Мандельблитом. По сообщениям израильского информационного портала Hidabrut, сторона защиты пыталась убедить юридического советника не публиковать свое решение до проведения в Израиле парламентских выборов.

В ходе встречи адвокаты премьера изложили свои требования, касающиеся даты публикации итогового решения государственного обвинения по делу в отношении премьер-министра Израиля. В ближайшие дни сторона обвинения сообщит защите свою позицию по данному вопросу.

По мнению адвокатов, публикация итогов расследования до выборов может нанести значительный урон репутации самого главы правительства, а также возглавляемой им партии «Ликуд».

Известно, что адвокатами Нетаньяху выступают Навот Тель-Цур, Амит Хадад и Таль Шапира. К стороне защиты присоединились также судьи в отставке Одед Модрик и Йосеф Алон. Сторону обвинения представляют сам юридический советник Мандельблит и его коллега, прокурор Шай Ницан.