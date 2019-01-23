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Адвокаты Нетаньяху просят не публиковать итоги расследования до выборов

Политика

Защита выступает против публикации итогов расследования до выборов

Адвокаты Нетаньяху просят не публиковать итоги расследования до выборов
Rae Allen
Фемида

Иерусалим, 23 января 2019, 18:47 — REGNUM  В министерстве юстиции Израиля состоялась встреча адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с юридическим советником правительства страны Авихаем Мандельблитом. По сообщениям израильского информационного портала Hidabrut, сторона защиты пыталась убедить юридического советника не публиковать свое решение до проведения в Израиле парламентских выборов.

В ходе встречи адвокаты премьера изложили свои требования, касающиеся даты публикации итогового решения государственного обвинения по делу в отношении премьер-министра Израиля. В ближайшие дни сторона обвинения сообщит защите свою позицию по данному вопросу.

По мнению адвокатов, публикация итогов расследования до выборов может нанести значительный урон репутации самого главы правительства, а также возглавляемой им партии «Ликуд».

Известно, что адвокатами Нетаньяху выступают Навот Тель-Цур, Амит Хадад и Таль Шапира. К стороне защиты присоединились также судьи в отставке Одед Модрик и Йосеф Алон. Сторону обвинения представляют сам юридический советник Мандельблит и его коллега, прокурор Шай Ницан.

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Зарубежная хроника
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