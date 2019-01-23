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Израиль провел запуск новой противоракеты «Хец-3»

Политика

Запуск прошел в рамках программы модернизации системы ПРО

Иерусалим, 23 января 2019, 12:32 — REGNUM  22 января Израиль провел запуск новой противоракеты «Хец-3» на полигоне Пальхамим. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, запуск ракеты был заранее запланирован.

Ракета была запущена с полигона в 6.44 по местному времени. Тогда же в службу информации экстренных служб стали поступать звонки от жителей Центрального округа Израиля. Позже министерство обороны страны заявило, что запуск был ранее согласован и является частью программы модернизации системы ПРО.

В министерстве обороны Израиля заявили об успешном испытании «Хец-3», отметив, что тест ракеты является «важной вехой для развития обороноспособности страны».

После успешного тестирования «Хец-3» премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воспользовался возможностью вновь послать угрозу правительству Ирана. «Наши враги, которые хотят уничтожить нас, будут знать, что удар Израиля достигнет всех тех, кто хочет навредить нам», — заявил израильский премьер.

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Зарубежная хроника
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