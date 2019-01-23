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Спикер Палаты представителей США не согласна на условия Трампа из принципа

Политика

Чтобы не создавать прецедент

Вашингтон, 23 января 2019, 12:21 — REGNUM  Позволить президенту США получить желаемое финансирование пограничной стены — значит, согласиться быть заложниками навсегда, убеждена спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом конгрессмен пишет на своей странице в твиттере:

«Нашим президентом не может быть человек, который всякий раз, когда у него есть возражения, будет говорить: «Я блокирую работу правительства, пока вы не придете к моему образу мышления, — говорит Пелоси, указывая, что, в случае успеха такого маневра, «рабочие будут заложниками навсегда». — Поймите: если Трамп добьется своего путем «шатдауна», он будет делать так каждый раз, когда чего-то захочет. Он будет и впредь держать работающих людей заложниками своих требований. Трамп должен перестать держать в заложниках зарплаты американских рабочих ради своих радикальных требований. Наши служащие страдают — а он этим «гордится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пелоси, противница позиции Трампа по бюджетному финансированию стены на южных границах Соединенных Штатов, получила от президента запрет на использование правительственного самолета для поездки в Афганистан. Пелоси называют третьей в очереди на пост следующего президента США.

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Строительство стены на границе США и Мексики
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