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Премьер Израиля: «Ни одна страна не должна молчать, когда не нее нападают

Политика

Заявление прозвучало на фоне нарастающей напряженности на северной границе Израиля

Иерусалим, 23 января 2019, 13:27 — REGNUM  В Иерусалиме состоялась совместная пресс-конференция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Украины Петра Порошенко. В ходе мероприятия премьер-министр Нетаньяху прокомментировал нарастающую напряженность на северной границе страны, в частности — взаимные израильско-сирийские ракетные обстрелы. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

«Вчера на территорию Израиля была выпущена сирийская ракета. Мы же, в свою очередь, атаковали иранские военные объекты в Сирии, и Израиль будет продолжать действовать в интересах собственной безопасности», — заявил Биньямин Нетаньяху. Кроме того, глава израильского правительства и министр обороны Израиля добавил, что «ни одна страна не должна стоять и молчать, когда на нее нападают и правительство страны будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности народа».

Сразу после взаимных обстрелов ООН призвала стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы не допустить эскалации конфликта.

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Зарубежная хроника
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