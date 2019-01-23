Президент Израиля Ривлин выступил с критикой премьера Нетаньяху

Иерусалим, , 12:13 — REGNUM Президент Израиля Реувен Ривлин выступил на конференции в Иерусалиме, посвященной вопросам внутренней безопасности. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, в своей речи глава государства прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг расследования дел в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По мнению президента Ривлина, подобные ситуации служат доказательством того, что «уважение к верховенству закона с годами разрушается». «Закон воспринимается как нечто искусственное, обременительное, ограничительное и раздражающее», — отметил глава государства. Президент Израиля также подчеркнул важность единства ценностей и четкости законов как основополагающих факторов укрепления верховенства закона.

Напомним, что ранее премьер Нетаньяху выступил с резкой критикой юридического советника правительства страны Авихая Мандельблита, обвинив его и полицию в том, что они намеренно «шьют дело» против главы правительства.