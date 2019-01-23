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В Казахстане депутат предложил вернуть название «Казахская Республика»

Политика

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» предлагает уделить внимание 100-летию Казахской Республики на государственном уровне

Астана, 23 января 2019, 12:13 — REGNUM  Депутат Мажилиса парламента Казахстана Азат Перуашев предложил переименовать Республику Казахстана в Казахскую Республику. Об это говорится в письме депутата на имя председателя правительства республики Бакытжана Сагинтаева, сообщает 23 января агентство «Казинформ».

Перуашев считает, что в 2020 году исполняется 100 лет со дня образования Казахской Республики. В письме отмечается, что демократическая партия Казахстана «Ак жол» предлагает уделить внимание 100-летию Казахской Республики на государственном уровне.

Депутат также предложил рассмотреть вопрос о присвоении Казахстану наименования «Казахская Республика».

Напомним, Казахская Автономная Социалистическая Советская Республика (АССР) — это наименование, которое существовало с 1925 года по 1936 год. Республика находилась в составе РСФСР. В 1937 была создана Казахская ССР в составе Союза ССР.

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Политическая жизнь Казахстана
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