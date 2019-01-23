Индийская народная партия устроила акцию сожжения «кукол» лидеров оппозиции

Нью-Дели, , 12:11 — REGNUM В индийском штате Мадхья-Прадеш прошли акции протестов против лидеров «Индийского национального конгресса» (ИНК). По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат таймс», демонстрации были организованы «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП), возглавляющей федеральное правительство страны.

В ходе протестов активисты БДП сожгли кукол с изображением нового правительства штата во главе с оппозиционным ИНК. Демонстранты обвинили «Индийский национальный конгресс» в ухудшении криминальной обстановки в Мадхья-Прадеш, где за прошедшую неделю было убито четверо деятелей БДП. Председатель местного отделения Индийской народной партии Ракеш Сингх подчеркнул, что с приходом ИНК к власти уровень преступности в штате резко возрос. Вице-президент БДП Шиврадж Сингх Чаухан заявил, что новые министры из рядов «Индийского национального конгресса» «безответственно относятся к своим обязанностям».

Напомним, что на выборах в законодательное собрание штата Мадхья-Прадеш в декабре 2018 года «Бхаратия джаната парти» уступила «Индийскому национальному конгрессу». Данная победа особенно важна для ИНК накануне всеобщих парламентских выборов в Индии весной 2019 года.