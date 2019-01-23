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Премьер-министр Маврикия: Индия уникальна, но «индийскость» повсеместна

Политика

По мнению лидера Маврикия, главным показателем роста «мягкой силы» Индии является учреждение Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году Международного дня йоги

Порт-Луи, 23 января 2019, 18:44 — REGNUM  Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот высоко оценил достижения Индии в развитии «мягкой силы» и заявил, что «Индия уникальна, но «индийскость» повсеместна». По сообщению индийского новостного издания «Патрика», с соответствующим заявлением глава Маврикия выступил на дне индийской диаспоры в Варанаси, Индия.

Правинд Джагнот подчеркнул, что правительство Индии во главе с Нарендрой Моди проделало большую работу по улучшению имиджа страны в глазах мирового сообщества. По мнению главы Маврикия, правительственные инициативы, такие как «Чистая Индия», «Долголетие Индии», «Цифровая Индия» и так далее, создают новый образ «современной и процветающей» Индии. Он также отметил, что главным показателем роста «мягкой силы» Индии является Международный день йоги, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 2014 году.

Премьер-министр Маврикия подчеркнул, что индийское сообщество за рубежом позволяет выстраивать долговечные взаимовыгодные отношения между Индией и другими государствами. По мнению Правинда Джагнота, индийская диаспора является не только источником инвестиций и квалифицированной рабочей силы для Маврикия, но и «мощным инструментом» противостояния вызовам растущего мультилатерализма. Он также поблагодарил правительство Индии во главе с Нарендрой Моди за оказание помощи Маврикию в осуществлении проектов развития на острове, в том числе в сферах развития инфраструктуры, строительства новых больниц и административных зданий.

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Зарубежная хроника
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