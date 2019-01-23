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Президент Судана отправился в Катар

Политика

Катар и Судан являются давними союзниками

Хартум, 23 января 2019, 12:05 — REGNUM  Президент Судана Омар аль-Башир отправился с визитом в Катар. Это будет первая заграничная поездка президента с момента начала протестов в стране, сообщает Daily Monitor Uganda.

По данным издания, Башир запланировал встретиться с первыми лицами Катара, в том числе и с лидером страны Эмиром Шейхом Тамимом бин Хамад аль-Тани.

В Катаре политики обсудят двусторонние отношения, а также вопрос мирного урегулирования в Дарфуре, западной области Судана, где происходят столкновения между силами Судана и этническими меньшинствами.

Судан и Катар — давние партнеры, около 60 тысяч граждан Судана живут в Катаре.

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