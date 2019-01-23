Марин Ле Пен: подписание Макроном договора с Берлином – это предательство

Париж, , 12:03 — REGNUM

Сближение Франции с Германией, оформленное подписанием 22 января Аахенского договора — это акт предательства. Об этом заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью швейцарской газете Le Temps.

«Если бы мы не предупредили общественность, этот текст был бы подписан тайком. В тексте, в частности, предусматривается необходимость принятия законов в случае возникновения препятствий для франко-германского сотрудничества. Французская нация едина и неделима, и закон не может применяться по-разному для приграничных с Германией районов», — сказала Ле Пен.

«Я не хочу большего сближения с Берлином, будь то в социальной сфере или сфере безопасности. Ни более тесных консультаций в Совете Безопасности ООН. Постоянное членство Франции было завоевано с трудом во время Второй мировой войны и сделало Францию мощной державой. Поставить это под сомнение — это значит победить то, что сделал генерал де Голль», — продолжила она.

На странице Ле Пен в Twitter опубликовано ее видеообращение, в котором она поясняет, каким образом Аахенский договор нарушает суверенитет Франции и продвигает мондиализм. В частности, речь идет о приграничном с Германией районе Эльзас: согласно договору, здесь будет продвигаться изучение немецкого языка, а Германия получит частичный контроль. По словам Марин Ле Пен, это «явное вмешательство, которое угрожает французскому национальному суверенитету и противоречит Конституции».

Западноевропейские провластные газеты поспешили «разоблачить» критику договора со стороны оппозиции президенту Франции Эммануэлю Макрону. Например, испанская El País назвала заявления Ле Пен и левого политика Жан-Люка Меланшона «фейковыми новостями», а их взгляды — пережитками германофобии.

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