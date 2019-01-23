В суде Киева 24 января огласят приговор экс-президенту Януковичу

Киев, , 12:01 — REGNUM Оболонский суд Киева начнёт зачитывать приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, которого обвиняют в государственной измене, сообщил 23 января телеканал 112.ua.

«24 января 2019 года в 09:00 в помещении суда состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича», — сказано в сообщении.

Напомним, обвинение требует для Януковича 15 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иерусалимский патриарх Феофил III обратился к нынешнему президенту Украины Петру Порошенко с просьбой прекратить преследования Виктора Януковича и позволить ему участвовать в мирных переговорах Украины и Донбасса.

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