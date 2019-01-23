В Госдуме рассказали, кто держит США в НАТО

Москва, , 11:54 — REGNUM Лоббисты американского военно-промышленного комплекса и НАТО в Конгрессе США пытаются перекрыть возможность президенту Дональду Трампу выйти из Альянса, чтобы не потерять свои сверхприбыли и удержать военный контроль над Европой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он напомнил, что фактически по вине агрессивных действий Вашингтона, включая угрозу выхода из ДРСМД, в Европе заговорили о необходимости создания единой европейской армии, которая в перспективе может стать прямой альтернативой НАТО и поможет избавиться от доминирования США.

«Подписанное накануне двустороннее соглашение между Германией и Францией во внешней политике, обороне и безопасности может стать основой для многих скоординированных действий ведущих европейских стран, в том числе и создания единой европейской армии, идею которого не первый день обсуждают в Европе», — указал он.

Было очевидно, что США однозначно воспринимают перспективу обретения суверенитета европейских стран и формирования общеевропейской армии, как опасность для себя и НАТО, отметил депутат.

«Две крупнейшие страны ЕС дают прямой сигнал другим странам Европы, что в нынешних условиях имеет смысл добиваться большей независимости от Вашингтона по всем направлениям, включая вопросы безопасности», — указал Железняк.