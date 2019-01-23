В Катаре прошли переговоры между США и талибами*

Кабул, , 12:21 — REGNUM Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали официальное заявление, согласно которому группировка провела переговоры с Соединёнными штатами Америки в столице Катара Дохе.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласились на встречу с представителями США, так как Америка согласилась с предложенной группировкой повесткой переговоров.

США согласились обсудить прекращение своего «вторжения» в Афганистан и гарантии, что в будущем Афганистан не будет использоваться против других стран.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдвинули условие о включении вопроса о выводе войск США из Афганистана в повестку переговоров. В противном случае, группировка была готова приостановить контакты с представителями Америки.