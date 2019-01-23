Среда, 23 Января 2019 года
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В Катаре прошли переговоры между США и талибами*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Ранее группировка угрожала приостановить контакты с американской стороной, если вывод войск США из страны не будет включен в повестку переговоров

Кабул, 23 января 2019, 12:21 — REGNUM  Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали официальное заявление, согласно которому группировка провела переговоры с Соединёнными штатами Америки в столице Катара Дохе.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласились на встречу с представителями США, так как Америка согласилась с предложенной группировкой повесткой переговоров.

США согласились обсудить прекращение своего «вторжения» в Афганистан и гарантии, что в будущем Афганистан не будет использоваться против других стран.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдвинули условие о включении вопроса о выводе войск США из Афганистана в повестку переговоров. В противном случае, группировка была готова приостановить контакты с представителями Америки.

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Зарубежная хроника
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