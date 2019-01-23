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В афганской провинции Газни ликвидировано 16 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Военно-воздушными силами Афганистана

Газни, Афганистан, 23 января 2019, 13:40 — REGNUM  Официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операции, проведённой Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нескольких деревнях уезда Карабаг провинции Газни.

Ликвидированные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимали участие в нападениях на солдат Национальных сил безопасности и обороны и в подготовке терактов.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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