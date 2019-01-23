В афганской провинции Газни ликвидировано 16 боевиков

Газни, Афганистан, 23 января 2019, 13:40 — REGNUM Официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операции, проведённой Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нескольких деревнях уезда Карабаг провинции Газни.
Ликвидированные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимали участие в нападениях на солдат Национальных сил безопасности и обороны и в подготовке терактов.
На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.