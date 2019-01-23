В афганской провинции Лагман отбита атака боевиков на пост безопасности

Мехтарлам, Афганистан, , 12:34 — REGNUM Официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что Национальные силы безопасности и обороны отбили нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на контрольно-пропускной пункт в провинции Лагман (столица провинции — г. Мехтарлам).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», правительственные силы смогли оперативно среагировать на нападения и дать эффективный отпор боевикам. В результате боя с Национальными силами безопасности и обороны погибло по меньшей мере два талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, тела убитых боевиков были оставлены на месте сражения. Они также добавили, что никто из солдат Национальных сил безопасности и обороны не пострадал.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.