Кабул, , 11:54 — REGNUM 22 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла выступил с критикой в адрес движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава афганского правительства сказал, что афганский народ в целом не одобряет и не разделяет представления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об управлении государством и не желает их возвращения к власти.

Абдулла Абдулла заявил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится возродить в Афганистане Исламский Эмират, однако в стране установлена иная система управления. Главное исполнительное лицо добавил, что именно жесткая позиция группировки по отношению к правительству подрывает внутриафганский диалог и является главным препятствием для попыток руководства Афганистана установить мир в стране.