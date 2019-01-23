Среда, 23 Января 2019 года
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Глава правительства Афганистана подверг критики талибов* на форуме в Давосе

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Абдулла Абдулла заявил, что афганский народ в целом не одобряет представления группировки об управлении государством

Кабул, 23 января 2019, 11:54 — REGNUM  22 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла выступил с критикой в адрес движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава афганского правительства сказал, что афганский народ в целом не одобряет и не разделяет представления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об управлении государством и не желает их возвращения к власти.

Абдулла Абдулла заявил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится возродить в Афганистане Исламский Эмират, однако в стране установлена иная система управления. Главное исполнительное лицо добавил, что именно жесткая позиция группировки по отношению к правительству подрывает внутриафганский диалог и является главным препятствием для попыток руководства Афганистана установить мир в стране.

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Зарубежная хроника
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