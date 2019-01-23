Протесты в Судане: полиция распылила слезоточивый газ

Хартум, , 11:54 — REGNUM Полиция распылила слезоточивый газ в Хартуме и Омдурмане против протестующих в ночь с 22 января на 23 января, сообщает Daily Monitor Uganda.

Ночные демонстрации были самыми поздними за месяц протестов против трех десятилетий правления президента Омара аль-Башира в Судане.

Днем 22 января протестующие организовали митинг в Омдурмане вдоль Нила, а также собрались у дома убитого протестующего с лозунгами: «свобода, мир и справедливость».

Сотни протестующих, выкрикивая лозунг «Народ хочет новый Судан», начали ночное шествие, однако его быстро подавил полицейский спецназ.

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