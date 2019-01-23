Порошенко поздравил лидера украинских раскольников с 90-летием

Киев, , 11:50 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко поздравил с 90-летним юбилеем лидера украинских раскольников, руководителя религиозной организации «Киевский патриархат» Филарета, сообщил 23 января официальный сайт президента Украины.

Порошенко отметил, что Филарет был первым, кто после распада СССР осознал связь политики и религии на Украине.

Президент высоко оценил деятельность Филарета во времена «Оранжевой революции» и Евромайдана.

Порошенко пожелал долгих лет жизни «истинно народному украинском патриарху и герою Украины».

Напомним, Филарет называет себя «патриархом Украины-Руси», хотя существования подобного патриархата не признаёт даже Константинопольский патриархат, который выдал томос об автокефалии украинским раскольникам.

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