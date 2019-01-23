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Назарбаев предложил увеличить подъемные для молодых специалистов до $667

Политика

Подъемные будут увеличены на 43%

Астана, 23 января 2019, 11:49 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил поднять подъемные пособия для молодых специалистов, работающих на селе, с 70 месячных расчетных показателей (МРП) ($467) до 100 МРП ($667), сообщает 23 января агентство «Казинформ».

В ходе торжественной церемонии открытия Года молодежи в Астане глава государства отметил, что за 11 месяцев 2018 года из сельской местности в город переехали 222 230 молодых людей.

Назарбаев поручил правительству и акиматам (администрации) областей приложить усилия для решения вопроса трудоустройства и обучения молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил регионам разработать программу «Молодой предприниматель» и выделить на её реализацию 32 млрд тенге ($84,5 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поручил выделить $85 млн на поддержку молодых предпринимателей

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Политическая жизнь Казахстана
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