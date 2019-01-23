В МИД Китая заявили об оборонном характере военной политики КНР

Пекин, , 11:44 — REGNUM Военная политика Китая носит исключительно оборонительный характер. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел страны Хуа Чуньин, комментируя новую стратегию национальной разведки США.

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Она напомнила, что в последнее время администрация США выпустила несколько докладов в данной области, обвиняющих Китай и Россию.

«Мы официально уже несколько раз заявляли, что Китай привержен мирному развитию и его военная политика носит целиком оборонный характер», — приводит ТАСС слова Хуа Чуньин.

Дипломат подчеркнула, что Китай выступает исключительно за мирное развитие и международную стабильность и призвала США «делать больше» для глобального мира и стабильности».

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Как сообщало ИА REGNUM, в своей новой стратегии национальной разведки США вновь указывается на угрозы, которые исходят со стороны России и Китая. Так, директор американской нацразведки Дэниел Коутс указал, что Москва, которая наравне с Пекином является «традиционным соперником» США, старается нарастить своё влияние на мировые процессы, и это может «вступить в противоречие с целями и приоритетами Соединенных Штатов во многих регионах». Кроме того, по его словам, Россия и Китай предпринимают усилия для влияния на мировую экономику, стараются ослабить «эффективность» Соединённых Штатов на военном поприще, тем самым якобы снижая «общую безопасность».

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