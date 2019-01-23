Повстанцы требуют от Колумбии гарантий для возвращения делегации с Кубы

Каракас, , 12:16 — REGNUM В эксклюзивном интервью венесуэльскому каналу TeleSur глава делегации, представляющей повстанческую группировку «Армия национального освобождения Колумбии» (АНО) на мирных переговорах с колумбийским правительством, Пабло Бельтран призвал правительство Ивана Дуке к соблюдению достигнутых в ходе мирного диалога протоколов и обеспечению возможности безопасного возвращения представителей АНО с Кубы, где до недавнего времени велись мирные переговоры между повстанцами и колумбийскими властями, в Колумбию.

Бельтран напомнил, что, в соответствии с протоколами, с момента выхода одной из сторон из переговоров, делегации АНО должно быть дано 15 дней на возвращение на базу повстанцев.

Руководитель делегации «Армии национального освобождения» подчеркнул, что несмотря на трудности и возможные нападения со стороны правительства Колумбии, он будет настаивать на политическом решении конфликта и обеспечении непрерывности мирного процесса. «Необходимо добиться двустороннего прекращения огня, вот наше предложение», — обозначил представитель АНО.

Бельтран также напомнил, что протокол, гарантирующий безопасное возвращение представителей АНО в Колумбию, носит обязательный характер и потому должен соблюдаться правительством Дуке.