Переговорщики от повстанцев АНО отрицают причастность к теракту в Боготе

Богота, , 11:57 — REGNUM Представитель группировки «Армия национального освобождения Колумбии» (АНО) на переговорах с правительством Колумбии в Гаване и один из её руководителей Пабло Бельтран отверг какую-либо причастность членов его делегации к теракту, произошедшему у полицейской академии в Боготе 17 января. Об этом сообщает кубинское новостное агентствоPrensaLatina.

«Наша задача — добиться прогресса в переговорах с колумбийским правительством. Об инциденте, произошедшем в Колумбии, мы не знаем <…> и не имеем к нему никакого отношения», — заявил Бельтран.

«Армия национального освобождения» взяла на себя ответственность за организацию этого взрыва потому, что президент Колумбии Иван Дуке решил прервать переговоры с повстанцами, начатые его предшественником Хуаном Мануэлем Сантосом», — пояснил лидер группировки.

Бельтран также заверил, что переговорная делегация АНО неукоснительно выполняет требование кубинского правительства, предоставившего для переговоров территорию своей страны, ограничиваться в своей деятельности исключительно мирным диалогом и её усилия сосредоточены на успешном завершении переговорного процесса.