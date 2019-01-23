Мининформ Бангладеш: оппозиция на выборах игнорировала интересы народа

Дакка, , 18:26 — REGNUM Как заявил министр информации Бангладеш Хасан Махмуд, оппозиционная Бангладешская националистическая партия (БНП) проиграла выборы из-за собственных нерациональных действий. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», эти слова мининформ произнес, выступая на форуме Союза столичных репортёров Бангладеш.

Хасан Махмуд заявил, что лидеры БНП «не смогли поставить во главу угла интереса народа», а когда политическая партия «начинает ставить свои интересы выше общественного блага, тогда она лишается народной поддержки».

По словам министра, предыдущие 10 лет политической деятельности оппозиционной партии — это попытка лидера БНП Халеды Зии и её сына Тарека Рахмана «замести следы участия в коррупционных махинациях». Хасан Махмуд отметил, что все массовые движения, когда-либо организованные этой партией, предназначены лишь для сокрытия истинных целей лидеров БНП. Таким способом, утверждает министр, «невозможно добиться народной любви».