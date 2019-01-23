Минстрой: Само обсуждение коммунальной амнистии приведет к хаосу

Москва, , 11:33 — REGNUM Глава Минстроя Владимир Якушев предостерег от эмоционального, безоглядного проведения так называемой коммунальной амнистии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

«Я бы предложил очень сбалансировано относиться к этой истории», — призвал Якушев.

«Аварии происходят от недофинансирования. Мы говорим: тарифы заморозить, не платить, — тогда давайте четко определим источники финансирования систем жизнеобеспечения», — говорит министр в ходе заседания Госдумы.

«Если мы говорим, что гражданин не платит ни за что, определим статью в бюджете, определим сумму, а сумма эта будет очень приличная, определим источник, из чего мы будем это брать… Мы наткнемся на массу вопросов, на которые не найдем ответ», — указал он.

«Прежде чем принимать эмоциональные решения — давайте сегодня все простим — мы натыкаемся на несколько моментов», — уверен Якушев.

Он предостерег от хаоса при обсуждении коммунальной амнистии.

«Нам бы не допустить хаоса! Когда мы начнем обсуждать вопрос, платежная дисциплина начнет стремиться к нулю, предложить конкретное решение мы сегодня не готовы, источники финансирования — если не будем платить коммунальные платежи — предложить не можем», — подчеркнул министр.

По словам министра, задолженность составляет более 1 трлн рублей, из них более 600 млн рублей — это задолженности управляющих компаний и граждан.