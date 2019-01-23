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Лидер оппозиции Бангладеш призвала соратников бойкотировать парламент

Политика

Находящийся в тюрьме лидер оппозиционной Бангладешской националистической партии не хочет, чтобы члены этой партии принимали участие в работе парламента

Дакка, 23 января 2019, 11:50 — REGNUM  Лидер оппозиционной Бангладешской националистической партии (БНП) Халеда Зия призвала своих соратников из руководства партии, которые в декабре 2018 г. стали избранными членами Национального Собрания, не участвовать в работе парламента. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эту информацию журналистам сообщили сами члены партийного руководства. Как сообщают источники в БНП, во время перерыва в зале суда Халеда Зия отговаривала избранных парламентариев от оппозиции принимать присягу.

По словам руководителей партии, пожелавших остаться неизвестными, лидер БНП считает, что если даже те избранные парламентарии от оппозиции, которые не являются членами БНП, примут присягу и будут участвовать в работе парламента, то это разрушит оппозиционную коалицию. Кроме того, Халеда Зия призвала все оппозиционные партии страны организовать всенародное движение за свободные и честные выборы.

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Зарубежная хроника
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