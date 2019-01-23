В Госдуме оценили новую разведывательную стратегию США

Москва, , 11:17 — REGNUM Обновленная Национальная стратегия США в сфере разведки составлена «в излюбленном стиле американских ястребов, которые навязывают общественности мнение об агрессии России и ряда других стран, чья внешняя политика не подчинена интересам Вашингтона». Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Это намеренное обострение ситуации в международной сфере и способ обосновать растущие аппетиты американской партии войны», — указал парламентарий.

США никогда не оставляли попыток расширения своего влияния на другие страны, обозначая свои интересы по всему миру, указал депутат.

«В целом американская внешняя стратегия строится на попытке сохранить доминирование путем шантажа и запугивания стран, грубого протекционизма и торговых войн, развязывания гонки вооружений, нагнетания обстановки провокационными высказываниями и полным отсутствием логики в действиях на международной арене. Именно такая политика создает напряженность и препятствует развитию отношений между странами в конструктивном ключе», — заявил Железняк.