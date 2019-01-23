Министерское совещание представителей стран АСЕАН и ЕС прошло в Брюсселе

Брюссель, , 11:25 — REGNUM На 22-м совещании министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза (ЕС) в Брюсселе (Бельгия) Индонезия вновь отвергла дискриминационную политику Европы в отношении масличной пальмы, сообщает Antaranews.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир, возглавлявший делегацию Индонезии, представил факты, касающиеся вклада масличной пальмы в экономику страны.

«Около 20 млн жителей стран-членов АСЕАН зависят от отрасли производства пальмового масла, включая более 5 млн мелких фермеров в Индонезии, Таиланде и на Филиппинах», — отметил замглавы МИД Индонезии.

По его словам, в глобальном масштабе пальмовое масло играет ключевую роль в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Отрасль пальмового масла внесла свой вклад в достижение 12 из 17 целей, включенных в ЦУР: от сокращения бедности и ликвидации голода до получения чистой и доступной энергии.

Индонезия также предложила АСЕАН и ЕС увеличить их роль в борьбе за независимость Палестины.

«Решения арабо-израильского конфликта путем признания двух независимых государств Израиля и Палестины и гуманитарная помощь палестинскому народу являются двумя наиболее важными вопросами, в которых АСЕАН и ЕС должны продолжать совместную работу», — подчеркнул Абдуррахман Мохаммад Фахир.

В экономической сфере Индонезия призывает АСЕАН и ЕС укреплять экономическое сотрудничество и бороться с протекционистскими тенденциями.

На министерской встрече присутствовали министры иностранных дел десяти стран-членов АСЕАН, 28 стран-членов ЕС и Генеральный секретарь АСЕАН. Заседание проходило под председательством министра иностранных дел Сингапура Вивиана Балакришнана и представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. На встрече обсуждались различные региональные и глобальные вопросы, а также была проведена оценка партнерства АСЕАН и ЕС, которому исполнилось 42 года.