В Брюсселе видят желание Грузии стать еще ближе к ЕС

Тбилиси, , 11:04 — REGNUM В Брюсселе видят и ценят желание и стремление Грузии стать еще ближе к Евросоюзу, но конкретных обещаний относительно принятия страны в это объединение давать пока, как и прежде, не торопятся. Примерно в таком тоне высказывались лидеры ЕС в ходе и после встреч с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая местом своего первого рабочего зарубежного визита выбрала именно столицу Бельгии.

Первые встречи в Брюсселе президент Грузии провела с грузинскими студентами и грузинской диаспорой, поинтересовалась проблемами первых и пообещала им содействие, а с грузинскими эмигрантами обсудила и тему двойного гражданства.

Встречи с официальными лицами ЕС начались на второй день визита, когда главу грузинского государства приняли вначале еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и депутаты Европарламента.

Информация пресс-службы президента о встрече с еврокомиссаром Ханом достаточно скупая и в ней сообщается, что стороны обсудили европейские устремления Грузии и важность взаимоотношений с ЕС, а также тяжелую гуманитарную ситуацию на «оккупированных территориях».

Европарламентарии приняли Саломе Зурабишвили за рабочим ланчем, и здесь не обошлось без критических замечаний и оценок. В частности, депутат Европарламента Анна Гомеш заявила, что ее беспокоит слишком поляризованная политическая среда в Грузии, которая осталась после выборов и которая нуждается в оздоровлении.

На встрече были рассмотрены процесс визовой либерализации и его последствия, было отмечено, что Европарламент и члены ЕС «работают конструктивно для обеспечения свободного передвижения граждан Грузии, но странам ЕС следует быть более практичными при разработке своей политики в этом направлении». Учитывая, что ряд стран уже депортировал десятки граждан Грузии после введения безвизового режима с ЕС, можно предположить, что политика будет ориентирована на предотвращение нарушений со стороны безвизовых посетителей из Грузии.

«В Евросоюзе есть желание и воля продолжить режим визовой либерализации. Мы знаем, что на этом сфокусированы Европарламент и другие евроинституты», — передает пресс-служба президента слова депутата Клэр Муди.

В целом в своих заявлениях участники встречи сделали акцент на том прогрессе, которого достигли отношения между ЕС и Грузией за 10 лет, и приветствовали стремление грузинского руководства к еще большему углублению этих отношений, доказательством которого сочли нынешний визит президента Зурабишвили.

Подробно о целях своего визита президент Грузии заявила на пресс-конференции после встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

«Этот визит очень важен лично для меня как новоизбранного президента Грузии. Это не просто первый визит президента, это четкий и символичный жест, который выражает наш явный приоритет, также отраженный в Конституции Грузии, вступившей в силу сразу же после моего избрания президентом. Этот приоритет предусматривает интеграцию с Европой, которой Грузия принадлежит по своей культуре, своему духу и своей идентичности. Грузия чувствует себя здесь как в собственном доме», — заявила Зурабишвили.

Она пригласила президента Еврокомиссии на конференцию, посвященную 10-летию Восточного партнерства, которая пройдет в июле текущего года в Батуми, и подчеркнула, что на этой конференции будут оценены не только итоги 10-летнего сотрудничества между Грузией и ЕС, но и 5-летние итоги осуществления соглашения об ассоциации.

Саломе Зурабишвили высоко оценила деятельность Миссии ЕС в Грузии, которая функционирует в стране после августовского конфликта 2008 года, и заявила, что эта миссия усиливает чувство безопасности как у правительства Грузии, так и у всего населения страны. По ее словам, деятельность Миссии ЕС крайне важна для жителей сел по обе стороны от «линии оккупации».

В ответном заявлении президент Еврокомиссии назвал визит Саломе Зурабишвили значительным и выражающим стремление Грузии еще больше сблизиться с ЕС.

«Это жест, который мы приветствуем обеими руками, поддерживаем Грузию в этом ее устремлении, так как уже определенное время хорошо видим, что Грузия быстро и ускоренными темпами продвигается вперед. И у меня была возможность сказать правительству Грузии, которое находилось у нас с визитом 21 ноября, что правительство Грузии — единственное среди стран, не являющихся членами ЕС, с которым у Еврокомиссии имеются и будут проводиться в будущем совместные заседания. Я взял это обязательство, когда находился с визитом в Грузии в прошлом году. У нас дружеское, братское отношение к Грузии», — заявил Жан-Клод Юнкер, который далее в общих чертах перечислил основные направления уже имеющегося сотрудничества. Но дальше констатации фактов и одобрения устремлений грузинских властей в своих оценках и обещаниях не зашел.

Особенным и далеко идущим назвал партнерство между ЕС и Грузией президент Европейского совета Дональд Туск, с которым Саломе Зурабишвили также встретилась в Брюсселе. А что касается перспектив, и он ограничился лишь пожеланием успехов и обещанием содействия в проведении реформ и в урегулировании конфликтов. Дональд Туск также принял приглашение на участие в конференции в Батуми и поблагодарил власти Грузии за инициативу отметить таким образом 10-летие Восточного партнерства.

Первый визит Саломе Зурабишвили в Брюссель закончится 23 января. В его программе на этот день — встречи с представителями НАТО.