Никонов: Запрет Трампу проявляет глубокий кризис НАТО

Москва, , 10:46 — REGNUM В Госдуме назвали беспрецедентным запрет Конгресса США на выход Америки из НАТО.

«Беспрецедентно! Это проявление самого глубокого кризиса НАТО за всю 70-летнюю историю. Если НАТО надо спасать таким образом, то в натовском королевстве действительно неладно», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

По мнению парламентария, альянсу пока не дадут распасться.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подавляющим большинством голосов нижняя палата американского парламента приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса.

Для того чтобы стать законом, документ должен еще пройти голосование в Сенате, а затем его подписывает президент — Дональд Трамп.

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