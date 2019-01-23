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Кузбасский омбудсмен по правам человека досрочно покинул пост

Политика

Полномочия Николая Волкова досрочно прекращаются 31 января

Кемерово, 23 января 2019, 10:46 — REGNUM  Совет народных депутатов Кемеровской области на сессии сегодня, 23 января, принял досрочную отставку уполномоченного по правам человека в регионе Николая Волкова. Волков ранее подал заявление о сложении полномочий.

По данным издания «Континентъ-Сибирь», полномочия 70-летнего Николая Волкова досрочно прекращаются 31 января «с учетом консультации уполномоченного по правам человека в России» Татьяны Москальковой. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам госустройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Алексей Зеленин.

Кандидатура нового омбудсмена по правам человека в течение месяца будет предложена губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым, после чего согласована с российским омбудсменом и рассмотрена депутатами на очередной сессии.

Николай Волков занял пост в 2001 году и был переизбран в 2006, 2011 и 2016 годах.

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