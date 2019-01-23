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Глава МИД Монголии отложил свой визит в Казахстан

Политика

В МИД Казахстана не уточнили новую дату предстоящего визита

Астана, 23 января 2019, 10:44 — REGNUM  Визит министра иностранных дел Монголии Дамдина Цогтбаатара в Казахстан перенесен на более поздний срок, сообщает 23 января агентство «Казинформ» со ссылкой на главу пресс-службы МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

В министерстве не уточнили новую дату предстоящего визита. Ранее глава внешнеполитического ведомства Монголии планировал посетить Казахстан 24−25 января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, визит министра иностранных дел Монголии Дамдина Цогтбаатара в Казахстан должен был стать первым за всю историю двусторонних отношений. Глава МИД планировал перевести переговоры на высшем уровне.

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Политическая жизнь Казахстана
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