Глава МИД Монголии отложил свой визит в Казахстан

Астана, , 10:44 — REGNUM Визит министра иностранных дел Монголии Дамдина Цогтбаатара в Казахстан перенесен на более поздний срок, сообщает 23 января агентство «Казинформ» со ссылкой на главу пресс-службы МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

В министерстве не уточнили новую дату предстоящего визита. Ранее глава внешнеполитического ведомства Монголии планировал посетить Казахстан 24−25 января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, визит министра иностранных дел Монголии Дамдина Цогтбаатара в Казахстан должен был стать первым за всю историю двусторонних отношений. Глава МИД планировал перевести переговоры на высшем уровне.

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