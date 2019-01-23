Санкции оставили Ротенбергов без бизнес-джетов

Москва, , 10:41 — REGNUM Частные самолеты предпринимателей Бориса и Аркадия Ротенбергов выставлены на продажу. Это произошло на фоне введения против бизнесменов санкций, сообщает Forbes.

Сведения о продаже Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH) доступны на сайте брокера Boutsen Aviation. Бортовые номера самолетов можно расшифровать как имена, отчества и фамилии предпринимателей.

Самолетом Бориса Ротенберга Bombardier Global 5000 стоимостью $25 млн владела кипрская компания Damstone Limited, воздушным судном Аркадия Ротенберга ($15 млн) — Olpon Investment Limited.

«Лишиться самолетов братьев Ротенбергов заставили американские санкции, которые были введены в 2014 году», — отмечает издание.

Представитель Бориса Ротенберга рассказал, что оплатить самолет планировалось кредитом банка Credit Suisse, однако банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей и продал бизнес-джет, не уведомив заемщика. Самолет почти не эксплуатировался.

Как сообщало ИА REGNUM, первая волна антироссийских санкций США последовала за присоединением Крыма к России, которое произошло по итогам референдума на полуострове в 2014 году.