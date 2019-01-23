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Представлен новейший пистолет «Удав» для российской армии

Политика

Оружие разработано по заказу Минобороны России

Москва, 23 января 2019, 10:30 — REGNUM  Разработчики новейшего пистолетного комплекса «Удав» впервые показали образец российским журналистам, сообщается на сайте АО «ЦНИИТОЧМАШ».

Демонстрация состоялась на полигоне в поселке Львовский Московской области. Состоялись стрельбы по мишеням на рубежах от 25 до 100 метров.

Пистолет «Удав» показал свои «убойные» характеристики пистолета по сравнению с пистолетом Макарова — на расстоянии 50 метров «Удав» пробил 4-мм стальную пластину. ПМ этого сделать не может.

Пистолет «Удав» разработан специально для Вооруженных сил РФ по заказу Минобороны России.

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Как сообщало ИА REGNUM, серийное производство пистолета «Удав», разработанного в качестве замены пистолету «Макарова» (ПМ) начнется уже в 2019 году.

На эту тему: В России испытали новейший пистолет на замену «Макарову»

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Военно-промышленный комплекс
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